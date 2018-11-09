Незаслуженный артист: соцсети о нападках на Михаила Ефремова

Уже несколько дней по российским изданиям гуляют заголовки вроде "В Госдуме предложили лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста".

Заголовки такого рода немного искажают действительность. Идея отобрать у Ефремова звание принадлежит не депутату, а члену экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме, "ростовскому блогеру" Вадиму Манукяну.

Поводом для этого послужило интервью, которое Ефремов дал украинской радиостанции "Новое время". Как водится, из него надёргали несколько кусков, которые и дали почву для нападок. Вот, например, как интервью пересказывает РИА "Новости":

Вспоминая СССР, актер заявил, что коммунистический морок закончился. Он также возразил в ответ на замечание ведущего о том, что этот морок якобы продолжается.

"Нет, это другой морок. Имперский. Это фантомные боли", – сказал Ефремов.

Эпоху перестройки актер назвал периодом феноменального ощущения. Также он отметил, что, несмотря на то что он прожил в СССР долгое время, надеется, что в нем самом "мало советского".

В ответ на вопрос о том, как Ефремов "вытравливал из себя советское", он посоветовал посмеяться и назвал улыбку первой защитной реакцией.

Разумеется, актёр собрал свою долю сетевого хамства.

Пояснения же "ростовского блогера" приводит, среди прочих, сайт телеканала "Царьград":

Для меня, к примеру, было бы дикостью, если бы тот же Андрей Данилко приехал в Россию с концертами и начал издеваться над Украиной

Владимир Дорофеев:

Нечего из Ефремова создавать политика. Большинство актёров глупы и не образованы. Ефремов из их числа. Его лишь украшает отец, который, возможно, вложил в него талант перевоплощения.

Ефремову хочется быть центром внимания, но он уже весь сгнил. А трупы, обычно, закапывают или посыпают хлоркой, чтобы не было вони.

Но в целом идея Манукяна широкой поддержки не нашла.

Наталья Радко:

Мое предложение. Когда отберут, пусть передадут Манукяну И сразу к нему придут слава, аплодисменты, цветы, то се. .Это же все зависит от бумажки.

Марина Сотникова:

В Кремле считают, что их медальки и звания, что-то меняют вне системы их координат.

В глазах людей, лишение сделает его трижды народным. Вот и всё.

В России герои это Чепиги, Моторолы и Кириенки.

Владислав Юсупов:

Голливудская киноакадемия по настоянию Президента Трампа лишила звания «Заслуженный артист Соединенных Штатов» Роберта де Ниро за его высказывания в адрес руководства страны.

Вслед за этим последовали лишение звания «Народный артист штата Массачусетс» и отзыв 17 почетных грамот.

Губернатор Огайо выступил с гневной обличающей речью в адрес бывшего знаменитого актера, заявив, что «ни один уважающий себя губернатор нашей великой страны никогда и ни при каких условиях не пригласит де Ниро на торжественные мероприятия!»

Дмитрий Муляр:

А может вообще сделать звания переходящими, как знамёна? Проступился, и всё, звание ушло к другому. При этом всё-таки звание будет сохранять имя прежнего владельца. Имя отодрать трудно. Ведь приятно сказать, что носил звание Михаила Ефремова, хотя бы пару лет.

Потом перейдем к орденам.

Это обмен опытом, экономия и просто приятное времяпровождение, вот как сейчас.

Валерий Амиров:

Мне тоже не нравится многое из того, что говорит Ефремов. И я хотел бы, чтобы он этого не говорил. Но мне как-то не приходит в голову оспаривать тот факт, что актер любим значительной частью российского общества и тот факт, что он заслужил своим талантом эту любовь.

Звания "заслуженных" и "народных" артистов - это пережиток социализма, строя, в котором артист был больше, чем артист и пропагандировал моральный кодекс строителя коммунизма и социалистические ценности. В самой логике "заслуженности" имеется много нелепости, хотя бы потому, что если есть "заслуженные" артисты, то, получается, есть и "незаслуженные". А еще в этой логике есть другое занятное обстоятельство - чтобы быть "заслуженным", нужно послужить.

Но актер не должен служить государству. Вернее, он может ему служить, а может и не служить. Потому что актерская профессия предполагает лицедейство, актер служит искусству. И если есть люди, которые приходят на спектакли и концерты этого актера, значит, он априори заслуженный. Все остальное - политический треск и суета. Как и раздача актерам орденов и медалей. Ну не может актер или эстрадный артист носить орденов больше, чем военный, имеющий за плечами несколько вооруженных конфликтов и рисковавший жизнью. Но, между прочим, у Аллы Пугачевой три ордена, чем не может похвастать иной генерал. У Иосифа Кобзона, ушедшего недавно из жизни, орденов было пять, да еще и звание "Героя труда". Орденом Почета награжден Филипп Киркоров, который еще и "народный артист". Орден "Дружбы" есть у Лаймы Вайкуле, недавно публично отказавшейся выступать в Крыму. Почему же никто не предлагает лишить ее этой замечательной награды? Только потому, что она не критикует российского президента?

Народный артист, заслуженный или никакой - должен решать сам народ, а не государственный чиновник, руководствующийся массой политических факторов, личными симпатиями или симпатиями своей жены. Народность или заслуженность артиста определяется, как ни странно, заполненностью зала и ценой на билеты, чем более он народен, тем залы полнее, а билеты дороже. Народность определяется обращенностью в творчестве к народу. И многими другими обстоятельствами, к которым президент, присваивающий звания, не должен иметь никакого отношения. Хотя бы потому, что президент тоже народ и вполне может выразить свое отношение к творчеству артиста, придя на концерт.

Что касается Михаила Ефремова, то он артист народный. А насчет заслуженности - на это он, кажется, не претендует. Перестанет быть интересным людям, перестанет и быть народным. Никак не иначе...

Ольга Маховская:

ЛИШЕНЕЦ ЕФРЕМОВ. В связи с вопросом о лишении Михаила Ефремова звания, на ум пришла фраза Раневской: "За 88 лет повидала всякое: уклонистов, невозвращенцев, лишенцев, классово чуждых, классово близких, убийц в белых халатах, космополитов, выдвиженцев, отщепенцев, диссидентов, подписантов, тамиздатовцев, самиздатовцев".

Все эти группы населения стигматизировались как классово опасные, и косвенно указывали на скрытую, но напряженную классовую борьбу. В Сталинской конституции 1936 года был провозглашен ее победоносный конец.

Меж тем список активно расширялся: враги народа, спекулянты, тунеядцы, гнилые интеллигенты, либерасты, бандеровцы, навальнята... Борьба продолжается, классы нервничают.

Андрей Макаревич назвал происходящее "мышиной вознёй, режиссёр и депутат Владимир Бортко заявил, что Ефремов получил звание за талант, а не за политические взгляды.

Александр Невзоров прокомментировал это в программе "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы":

В Государственной думе давно существуют всякие секретные тайные, магические ложи. Там давно существует такая организация, тайная фракция под названием «думские пигмеи и думские лилипуты». Это люди, которые избирают своими мишенями наиболее крупных, наиболее блестящих и талантливых людей этой несчастной страны, к которым безусловно относится Ефремов. И вот эти все пигмеи, они вдруг решили, что они чего-то могут лишить Ефремова. Понятно, что от них не останется и пригоршни праха через некоторое время.

А Ефремов как один из самых блистательных актеров современности он с его дерзостью, с его безграничной смелостью и умением озвучивать в России вещи, на которые мало кто решается, потому что есть много умных людей, но мало храбрых людей, которые решаются этой власти говорить в лицо то, что она собой представляет и живописать тот тупик, в который она эту несчастную Россию ведет… Поэтому передайте, если увидите, если придет в редакцию «Эха Москвы» расстроенный, грустный Ефремов, обнимите его, пожалуйста, и скажите, чтобы он не унывал…

Алексей Хотяновский:

Думаю, что шум вокруг выступления Ефремова на украинском радио затихнет сам собой, а предложение какого-то думца отобрать у Михаила Олеговича звание поддержки у народа не встретит...

Во-первых, потому что к пьющим людям у нас всегда относились с нежностью...

А во-вторых, выражения "имперский морок" и "фантомные боли" просто большинство не поймут...

Сам Михаил Олегович дал исчерпывающий комментарий "Федеральному агентству новостей":

Меня это не интересует. По барабану. До свидания.