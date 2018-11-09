СМИ: Лондон требует от ЕС новых санкций против России из-за Скрипалей

Власти Великобритании настаивают на введении Евросоюзом санкций против руководителей российской военной разведки, которую Лондон считает ответственными за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщает газета The Times. По данным источников, в список войдут несколько человек.

Санкции могут быть введены в рамках согласованного ЕС режима ограничительных мер против стран, применяющих химическое оружие. По данным The Times, Великобритания надеется заручиться поддержкой со стороны Франции и Германии. Кроме того, глава британского МИДа якобы, обсуждал введение ограничений с коллегами из Восточной Европы. Лондон рассчитывают получить одобрение стран-партнеров в течение нескольких недель. Публикация черного списка запланирована на декабрь.

Газета отмечает, что в новом санкционном списке могут быть подтверждены личности двух главных обвиняемых по делу Скрипалей. В официальных материалах они пока упоминались как Александр Петров и Руслан Боширов. Расследователи из группы Bellingcat утверждают, что их настоящие имена - Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Они оба сотрудники российской разведки.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.