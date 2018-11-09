В Австрии задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

В Австрии задержан полковник австрийской армии в отставке, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Как сообщил официальный представитель министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр, служба военной контрразведки раскрыла случай шпионажа с помощью "дружественной спецслужбы". В отношении отставного офицера, имя которого не называется, заведено дело.

Газета Kronen Zeitung сообщила ранее о расследовании в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. По данным издания, за свои услуги он получил около 300 тысяч евро. Газета отмечает, что "подозреваемый действовал очень профессионально". Занимая незаметный пост в штабе австрийской армии, каждые две недели он встречался со своим российским куратором "Юрием" и получал от него задания. Добытые сведения он передавал с помощью зашифрованных писем или посредством спутниковой связи.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек выступили в пятницу со специальным заявлением на эту тему. Глава австрийского правительства резко осудил действия Россия и заявил, что "шпионаж недопустим ". Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу, добавил Курц.

Курц также объявил, что из-за шпионского скандала глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированную на начало декабря поездку в Россию.