В США прошли акции в поддержку спецпрокурора Роберта Мюллера

В нескольких крупных городах США состоялись акции в поддержку спецпрокурора Роберта Мюллера. Он ведет расследование вероятного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году.

Организаторы акций не согласны с назначением Мэтью Уитакера исполняющим обязанности генерального прокурора. Президент США Дональд Трамп назначил его на эту должность после отставки Джеффа Сешнса 7 ноября. Ранее Уитакер критиковал расследование "российского дела". Он предлагал урезать бюджет и сократить полномочия команды спецпрокурора. Ожидается, что в протестах примут участие до 400 тысяч человек, утверждают организаторы.

После назначения Уитакера прокуроры 14 штатов призвали его отказаться от надзора за расследованием Мюллера и гарантировать независимость работы команды спецпрокурора. По данным газеты The Washington Post, Уитакер брать самоотвод не намерен.

Телеканал CNN сообщает, что команда спецпрокурора работает над заключением по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы. По данным журналистов, Трамп готовит ответы на вопросы Мюллера. Но встретится ли он с ним лично, пока неизвестно.

В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп называет расследование "охотой на ведьм". Москва обвинения во вмешательстве отрицает.