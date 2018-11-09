Московский стендап-комик Идрак Мирзализаде в эфире программы "Вечерний Ургант” произнес политический лозунг под видом шутки. Он потребовал освободить общественного деятеля талышского национального движения, задержанного в России по запросу Азербайджана.

Вечером 7 ноября Первый канал показал выступление Мирзализаде в развлекательной программе “Вечерний Ургант”. Комик выступал с миниатюрой о жизни белорусского мусульманина талышского происхождения в Москве. Своё выступление он закончил фразой “Свободу Фахрутдину Абосзода!”, пояснив, что это фраза на самом деле ничего не значит.

“Это звучит так эпично в эфире Первого канала, как будто у меня есть какие-то политические убеждения”, — заявил Мирзализаде. Судя по реакции зала, его слова были восприняты как шутка.

На следующий день комик пояснил в своём инстаграме, что на самом деле его фраза была политическим призывом остановить экстрадицию Абосзода в Азербайджан. “Мне нужно было что-то сделать, чтобы это смотрелось тут не так резко”, — написал он. И объяснил, что считает, что выдача общественного деятеля из России может стать для него смертным приговором.

Бывший председатель парламента самопровозглашенной на территории Азербайджана Талыш-Муганской Автономной Республики 61-летний Фахраддин Абосзода был арестован в сентябре в Москве по запросу Азербайджана. По данным агентства “Регнум”, в 2010 году он получил убежище на территории России, заявив, что в на родине ему угрожает опасность из-за политического преследования. В Азербайджане его обвиняют в призывах против государства и возбуждении национальной вражды.

Талыши — этническое ираноязычные меньшинство в Азербайджане, требовавшие автономии в республике. В 2012 году за хранение наркотиков в Азербайджане был арестован главный редактор сайта на талышском языке “Голос Талыша” Хилал Мамедов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, он был помилован в 2016 году.

Мамедов был известен в России как автор популярного видео “Ты кто такой, давай до свидания”.

Предыдущий редактор сайта “Голос Талыша" был осужден по обвинению в шпионаже в пользу Ирана на 10 лет и скончался в тюремной больнице.