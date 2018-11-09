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В Мельбурне в результате ножевой атаки погиб один человек

На месте теракта в Мельбурне, 9 ноября 2018 года

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Один человек погиб, трое получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в австралийском Мельбурне. Полиция расценивает произошедшее как теракт.

При задержании полицейские ранили злоумышленника. Позднее он умер в больнице.

По данным полиции, нападавший был гражданином Сомали. Перед тем как устроить атаку, он въехал на машине в здание торгового центра, после чего автомобиль загорелся. Полиция сообщила, что в нём находились газовые баллоны. Мотивы нападавшего пока не установлены. Власти не исключают, что у него могли быть сообщники.

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