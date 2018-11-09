В Красноярске чиновники забрали себе подарки для ветеранов ВОВ

В Красноярске чиновников регионального министерства социальной политики обвинили в том, что они обставили свои квартиры подарками для ветеранов Великой Отечественной войны. Во время обыска у них нашли бытовую технику, предназначавшуюся для пенсионеров: чайники, мультиварки и медицинское оборудование. Все было закуплено в рамках госконтрактов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказали представители ФСБ и Следственного комитета.

За мошенничество задержаны две сотрудницы министерства и двое родственников одной из них. В числе подозреваемых – первый заместитель руководителя министерства Наталья Колягина и начальник отдела по делам ветеранов Ольга Гилева. Троих из четверых задержанных намерены заключить под стражу. Изначально они должны были купить утюги, однако по факту была куплена другая бытовая техника, которую сотрудники ведомства с родственниками присвоили себе.

По версии следствия, они также заключили 25 контрактов на поставку подарков ветеранам на общую сумму более 2 миллионов рублей. При этом, как утверждают следователи, эти товары или вообще не были поставлены, или покупалась техника низкого качества, не соответствующая требованиям конкурса. Сами деньги предположительно были поделены между участниками схемы. Также стало известно, что компания, через которую проводились госзакупки, принадлежит деверю одной из чиновниц.

Дело возбуждено по статье о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Бывшие чиновницы пытались избежать уголовной ответственности и вернули на счёт регионального министерства более 2 миллионов рублей. В Следственном комитете сообщили, что уголовное дело всё же было возбуждено. По данным ведомства, начальница отдела уже даёт признательные показания. Первый замминистра Наталья Колягина своей вины не признаёт. Чиновникам грозит до десяти лет лишения свободы.