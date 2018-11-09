В Болгарии арестовали россиянина по запросу США

Полиция Болгарии арестовала в Варне российского гражданина на основании ордера, выданного США. Россиянина обвиняют в россиянина в компьютерном мошенничестве. Об этом сообщает болгарская пресса. Информацию о задержании подтвердили в генеральном консульстве России в Болгарии, сообщает ТАСС.

Власти США утверждают, что задержанный на протяжении нескольких лет манипулировал онлайн-рекламой и обманывал рекламодателей. По данным американской стороны, сумма ущерба составляет семь миллионов долларов.

Фамилия россиянина не раскрывается. СМИ упоминают его как Александра Ж. Известно, что ему 38 лет. Он проживает в Болгарии восемь лет и имеет болгарское гражданство.

Задержанный будет находиться под арестом до рассмотрения дела об экстрадиции в США. Суд счёл, что, находясь на свободе, россиянин может уничтожить следы преступления.