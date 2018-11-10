Трамп празднует победу: чего ждать от США России и Украине?

Итоги промежуточных выборов в США: демократы несколько разочарованы, хотя и получили контроль над палатой представителей в Конгрессе, поддержка Трампа среди избирателей вполне реальна, президент США может задумываться о выдвижении на второй срок. Что это означает для Москвы и Киева, в том числе в свете предстоящих весной украинских президентских выборов? Обсудят Ефим Фиштейн, Андрей Федоров и Ростислав Хотин. Ведущий программы Сергей Добрынин.

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