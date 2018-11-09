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Австрийская невеста обиделась на Путина

Владимир Путин, Карин Кнайсль, ее жених (спиной) и шпион ГРУ, который встал между ними. Коллаж

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Владимир Путин держал шпиона в дружественной ему стране

Может ли Россия обойтись без своих шпионов на Западе? Сколько их там? Очередное разоблачение наемного работника российской разведки (на этот раз в Австрии) обсуждают немецкий журналист Борис Райтшустер, военный обозреватель Павел Фельгенгауэр и редактор интернет-издания The Insider Юрий Князев. Ведущая Елена Рыковцева.

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