Австрийская невеста обиделась на Путина

Может ли Россия обойтись без своих шпионов на Западе? Сколько их там? Очередное разоблачение наемного работника российской разведки (на этот раз в Австрии) обсуждают немецкий журналист Борис Райтшустер, военный обозреватель Павел Фельгенгауэр и редактор интернет-издания The Insider Юрий Князев. Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12

Опрос на улицах Москвы