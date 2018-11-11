Русские как норманны. Эфир в 18.05

Скандинавские саги, современная геополитика и массовая культура. Кем мог себя считать конунг Вальдемар, он же князь Владимир Красно Солнышко? Какова была идентичность норманнов Киевской Руси во втором-третьем поколениях, говоря современным языком?

Какое место занимает Русь (именуемая в летописях “Гардарики”) в скандинавских северных сагах? Окраина для набегов и торговли, место постоянного взаимодействия в военном отношении, место военной службы по найму? Что такое "Русь" в свете последних исследований?

Снорри Стурлуссон как великий писатель, автор “Младшей Эдды” и “Круга земного”, и политический авантюрист своего времени. Андрей Амальрик как автор курсовой работы “Норманны и Киевская Русь”. Политический и цивилизационный конфликт Москвы и Новгорода Северного.

Рассказывают Федор Успенский, доктор филологии, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Института славяноведения РАН; Владимир Петрухин, доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела истории Средних веков Института славяноведения, автор книги “Мифы древней Скандинавии”; в записи лингвист, доктор филологии, теоретик скандинавских языков Антон Циммерлинг, автор двухтомника “Исландские саги”.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова