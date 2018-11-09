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В Краснодаре пропала сотрудница штаба Навального

Акция сторонников Навального в Краснодаре (Иллюстративное фото)

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В Краснодаре местный штаб оппозиционера Алексея Навального заявил о пропаже своей сотрудницы Веры Холодной. Активистка не выходит на связь с 5 ноября.

Последний раз её видели на работе в понедельник. В штабе попросили тех, кто может что-то знать местонахождении Холодной, связаться с активистами.

В сентябре суд арестовал Холодную на 10 суток из-за видеоролика про акцию против пенсионной реформы 9 сентября. Активистку признали виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.

Сторонники Навального в разных городах неоднократно жаловались на преследование и угрозы со стороны правоохранительных органов и прокремлевских активистов.

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