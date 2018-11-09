Reuters рассказало о приватизации “Роснефти” на деньги государства

Государственный банк ВТБ профинансировал значительною часть приватизации государственной “Роснефти” Катарским инвестиционным фондом QIA, утверждает агентство Reuters. Президент Владимир Путин ставил задачу найти на покупку доли в нефтяной компании иностранного инвестора, но это не удалось из-за санкций. Перед финансированием сделки ВТБ занял деньги у государства.

В декабре 2016 году глава “Роснефти” Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании за 10,5 миллиарда евро. При Сделка была совершена в условиях санкций в отношении России, что называлось государственной прессой значительным успехом Москвы.

Называя ключевые условия приватизации, Путин заявлял, что в ней не должны участвовать деньги государственных банков: И, конечно, нужно, чтобы будущие инвесторы и приобретатели искали собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков. Толку от этого будет немного. ​

​ Однако чтобы привлечь иностранных инвесторов, России пришлось одолжить им миллиарды, говорят источники агентства.

В поисках покупателя Сечин пытался договориться с суверенным фондом Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala, но они отказались от сделки из-за того, что “Роснефть” меняла стоимость сделки в процессе переговоров. Японские чиновники, к которым обратился Сечин, хотели увязать приватизацию с процессом урегулирования территориального спора вокруг Курильских островов. В итоге на приватизацию удалось уговорить QIA швейцарского трейдера Glencore при условии, что они не будут финансировать сделку.

В итоге государственный банк ВТБ выдал катарскому фонду кредит на 6 миллиардов долларов. Перед этим госбанк занял у российского Центробанка 350 миллиардов рублей.

Сейчас, когда цены на нефть значительно превышают цены конца 2016 года, потребность России в иностранных деньгах сократилась, отмечает Reuters. Но история с продажей доли “Роснефти" указывает на проблемы, с которыми Москве может быть придётся столкнуться в попытках привлечь иностранных инвесторов.