Десятки деятелей культуры потребовали добиться освобождения Сенцова

Десятки деятелей культуры Франции и других стран выступили с открытым письмом, в котором призвали лидеров стран Запада повлиять на Кремль, чтобы добиться освобождения украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии.

Письмо опубликовано в газете Le Monde накануне и приурочено к приезду президента России Владимира Путина во Францию на торжества по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

В письме, которое подписали режиссеры Жан-Люк Годар, Аки Каурисмяки, Сергей Лозница, Андрей Звягинцев и другие, ряд известных актеров, в том числе Марина Влади, историки, писатели и политики, говорится, что необходимо использовать все возможные дипломатические методы, чтобы освободить Сенцова и других украинских политзаключенных, содержащихся в российских колониях и тюрьмах. Если же эти усилия не увенчаются успехом, предлагается на уровне Евросоюза принять аналог американского "закона Магнитского", чтобы наказать причастных к делу Сенцова.

В Париже в субботу пройдет митинг за освобождение Сенцова.

Украинский режиссер был осужден в России к 20 годам лишения свободы по обвиеннию в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Сенцов обвинения отрицает. Длительное время в этом году он держал голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных и вышел из нее в связи с угрозой принудительного кормления. Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Андрея Сахарова, которую присуждает Европарламент.