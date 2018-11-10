В Петербурге горит гипермаркет, эвакуированы сотни людей

В Петербурге утром в субботу около 800 человек были эвакуированы из здания гипермаркета "Лента", в котором произошел пожар.

В здании рухнула кровля. Пожарные утверждают, что угрозы распространения огня на соседние постройки нет.

По данным ТАСС, пострадал один человек, он госпитализирован. Источник агентства утверждает, что причиной пожара стало короткое замыкание.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок.