Брат Бориса Джонсона ушел с поста министра из-за разногласий по Brexit

В Британии из-за несогласия с проектом соглашения о выходе страны из Евросоюза подал в отставку министр транспорта Джо Джонсон. Обосновывая свой шаг, он обрушился с резкой критикой на премьер-министра Терезу Мэй. По словам Джонсона, кабинет готовится предложить парламенту выбор между "вассалитетом" (соглашением о выходе из ЕС, которое, по его мнению, невыгодно для Британии) и "хаосом", который наступит в случае, если страна выйдет из ЕС без всякого соглашения.

Бывший министр, который является младшим братом экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, недавно тоже ушедшего в отставку из-за разногласий с Мэй по вопросу о Brexit, выступил в поддержку проведения повторного референдума о выходе Британии из ЕС. Иначе - по его словам - страна окажется на пороге крупнейшего со времен Второй мировой войны кризиса.

Призывы к повторному референдуму - на фоне непростых переговоров об условиях выхода из ЕС, которые ведет с Брюсселем кабинет Мэй - в последнее время звучат в британском обществе все сильнее. В его поддержку выступает значительная часть оппозиционных лейбористов. Джо Джонсон - один из первых высокопоставленных консерваторов, открыто высказавшихся в пользу повторного референдума. Он призвал других последовать его примеру.

Ряд сторонников Brexit - в том числе и Борис Джонсон - также критикуют предлагаемые кабинетом Мэй условия договора с ЕС. Ряд из них заявляет, что могут не поддержать его в парламенте.

Тереза Мэй ранее заявляла, что, если соглашения не удастся достичь, Британия выйдет из ЕС без него. Планируемый срок выхода из Евросоюза - 29 марта 2019 года.