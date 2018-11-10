ЕС и США осуждают предстоящие выборы в "ДНР" и "ЛНР"

Европейский союз считает намеченные на воскресенье 11 ноября выборы на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей незаконными и нелегитимными и не признает их результатов. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы внешнеполитического ведомства ЕС Федерики Могерини.

В заявлении подчеркивается, что, согласно Минским соглашениям, любые выборы на территории, которую контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты, должны быть проведены в рамках законодательства Украины и по стандартам ОБСЕ.

Могерини призвала все стороны конфликта соблюдать Минские соглашения, а Россию - применить свое "существенное влияние", которое она имеет на сепаратистов.

У стран Запада единая позиция относительно голосования в Донбассе. Посольство США в Киеве назвало выборы "фарсом" и призвало жителей Донбасса не участвовать в голосовании.

На 11 ноября намечены выборы глав так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Главные кандидаты - действующие лидеры сепаратистов Денис Пушилин и Виктор Пасечник. Они пришли на смену убитому Александру Захарченко и ушедшему в отставку Виктору Плотницкому. В Донецке ряд известных деятелей из числа самих сепаратистов критиковали то, как организованы выборы, утверждая, что к ним не допустили оппонентов Пушилина.