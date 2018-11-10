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В Краснодаре врача уволят за грубый отказ выдать больной инсулин

Поликлиника

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В Краснодаре собираются уволить врача поликлиники, которая отказалась выдать пациентке инсулин, а в ответ на просьбу выписать рецепт ответила: "Хоть ты сдохни, не выпишу". Об этом в эфире радио "Говорит Москва" заявил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Чиновник подчеркнул, что врач обязан принять пациента в любом случае, а инсулин является жизненно необходимым препаратом.

Поведение врача сняла на мобильный телефон сама пациентка. Отказ выдать ей препарат работник поликлиники объяснила опозданием. На видео врач повышает голос и сбрасывает со своего стола тетрадку больной.

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