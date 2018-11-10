Трамп и Макрон провели двустороннюю встречу в Париже

Президент США Дональд Трамп встретился в субботу, 10 ноября, с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в преддверии мемориальной церемонии по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана, конфликты в Сирии и Йемене, проблемы глобальной торговли и изменений климата.



Ранее, за сутки до встречи Трамп высказал критику в адрес Макрона по поводу позиции президента Франции в вопросе о создании армии Европейского союза. По словам Макрона, такая армия необходима для противостояния давлению со стороны США, Китая и России. В начале недели, выступая в Вердене, французский президент предупредил, что европейцы более не в состоянии полагаться на защиту со стороны США. "Мы должны защищать себя, имея в виду Китай, Россию и даже Соединённые Штаты Америки", – заявил французский лидер, выступая в эфире радиостанции Europe-1.



Среди глав государств, приглашённых на церемонию в Париже, президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что он может провести с президентом Трампом неофициальную встречу. Точных сведений об этом нет.