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Трамп и Макрон провели двустороннюю встречу в Париже

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в Елисейском дворце. Париж, 10 ноября 10 ноября 2018

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Президент США Дональд Трамп встретился в субботу, 10 ноября, с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в преддверии мемориальной церемонии по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ирана, конфликты в Сирии и Йемене, проблемы глобальной торговли и изменений климата.

Ранее, за сутки до встречи Трамп высказал критику в адрес Макрона по поводу позиции президента Франции в вопросе о создании армии Европейского союза. По словам Макрона, такая армия необходима для противостояния давлению со стороны США, Китая и России. В начале недели, выступая в Вердене, французский президент предупредил, что европейцы более не в состоянии полагаться на защиту со стороны США. "Мы должны защищать себя, имея в виду Китай, Россию и даже Соединённые Штаты Америки", – заявил французский лидер, выступая в эфире радиостанции Europe-1.

Среди глав государств, приглашённых на церемонию в Париже, президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что он может провести с президентом Трампом неофициальную встречу. Точных сведений об этом нет.

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