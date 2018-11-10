Макрон и Меркель посетили мемориал в Компьенском лесу

Ангела Меркель стала первым канцлером послевоенной Германии, посетившей Компьенский лес, в котором было заключено перемирие между Антантой (Францией, Россией и Великобританией) и Германией.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время торжественной церемонии почтили память жертв Первой мировой войны. В субботу, 10 ноября, они возложили венок к мемориалу, расположенному в лесу близ города Компьень на севере Франции, где 11 ноября 1918 года было подписано соглашение о прекращении военных действий между союзниками и Германией.





Макрон и Меркель торжественно открыли две памятные плиты, на которых на немецком и французском языках написано: "По случаю 100-летней годовщины перемирия от 11 ноября 1918 года президент Французской республики Эммануэль Макрон и канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель подтвердили значение германо-французского примирения для служения Европе и миру". Два лидера также побывали в созданном реставраторами железнодорожном вагоне – копии исторического вагона, в котором было подписано Компьенское соглашение.



Основная часть торжественных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, пройдет 11 ноября. На памятных мероприятиях в Париже будет присутствовать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. В общей сложности во Франции ожидаются делегации из 98 стран, сообщает "Немецкая волна".

Ранее в субботу Дональд Трамп встретился с Эммануэлем Макроном в Париже. Оба лидера обсудили ситуацию вокруг Ирана, конфликты в Сирии и Йемене, проблемы глобальной торговли и изменений климата.



В пятницу Трамп высказал критику в адрес Макрона по поводу позиции президента Франции в вопросе о создании армии Европейского союза. По словам Макрона, такая армия необходима для противостояния давлению со стороны США, Китая и России. В начале недели, выступая в Вердене, французский президент предупредил, что европейцы более не в состоянии полагаться на защиту со стороны США. "Мы должны защищать себя, имея в виду Китай, Россию и даже Соединенные Штаты Америки", – заявил французский лидер, выступая в эфире радиостанции Europe-1.