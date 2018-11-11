ЕС отклонил ключевое предложение премьера Британии по Брекзиту

Брюссель отклонил ключевое предложение по Брекзиту премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, пишет The Times. Мэй предлагала создать "независимый механизм" для преодоления таможенных проблем при выходе страны из Евросоюза. Власти ЕС, однако, настаивают на том, чтобы разрешать разногласия исключительно в Европейском суде.

По данным издания, четыре британских министра, выступающие против Брекзита, намерены подать в отставку. Это осложнит процесс переговоров для Мэй, которая надеялась выступить на них с объединенным кабинетом. С другой стороны, против плана Мэй готовы голосовать и евроскептики в парламенте страны, недовольные "мягким" вариантом Брекзита. Об этом сообщает Telegraph.

Ранее СМИ рассказывали, что Мэй убедила Брюссель позволить Соединенному Королевству остаться в Таможенном союзе ЕС с сохранением права выхода из него, а также частичного контроля за поступающими из-за границы товарами.

Решение о прекращении членства Британии в ЕС принято в результате референдума, который состоялся 23 июня 2016 года. Тогда за выход страны из Евросоюза проголосовали почти 52 процента британцев. Официальным днем Брекзита является 29 марта 2019 года. После этого начнется так называемый "переходный период", который продлится до 2021 года.