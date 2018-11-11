При пожарах в Калифорнии погибли не менее 25 человек

Число жертв лесных пожаров на севере американского штата Калифорния выросло до 25 человек. Большинство погибших обнаружено в окрестностях города Парадайс, который был практически полностью уничтожен огнем. Там проживало 26 тысяч человек. Их эвакуировали вместе со школами и больницами.

Теперь пожары угрожают еще и прибрежным районам, в том числе курорту Малибу, где проживают многие американские знаменитости. По словам находившейся там Ким Кардашьян, у нее был лишь час времени на сборы и выезд.

Всего в штате зафиксировано 16 активных очагов возгорания. Американские власти назвали их одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В ряде округов объявлено чрезвычайное положение и "красный" уровень тревоги. Более 400 пожарных борются со стихией.