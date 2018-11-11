Встреча мировых лидеров в Париже. Онлайн.

Мировые лидеры прибывают в Елисейский дворец. Одними из первых приехали премьеры Чехии, Израиля, Греции, Армении, а также председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На ступеньках дворца их встречает президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит

Владимир Путин прибыл в парижский аэропорт. В числе запланированных им мероприятий - возложение цветов к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками. Монумент был открыт 21 июня 2011 года Путиным и тогдашним премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. Также президент России примет участие в пленарном заседании "Парижского форума мира", на котором выступят Макрон, Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.





