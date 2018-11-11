Сотрудники ФБР в США провели беседу с главредом USA Really

В аэропорту Вашингтона сотрудники ФБР задержали заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по развитию СМИ Александра Малькевича.

Малькевич в разговоре с агентством "Интерфакс" сообщил, что сотрудники ФБР предъявили ордер на задержание и проверили его багаж. Они также передали ему уведомление о необходимости зарегистрировать издание USA Really, главным редактором которого он является, в качестве иностранного агента. Помимо прочего Малькевичу задавали вопросы о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Обвинений Малькевичу американская сторона не выдвинула.

В российском посольстве сообщили, что уже обратились в Госдепартамент США с требованием разъяснить ситуацию.

Малькевич посещал штат Мэриленд в качестве наблюдателя за промежуточными выборами в Конгресс. Они прошли 6 ноября.

Англоязычное агентство USA Really начало работать в июне 2018 года. Оно является дочерним проектом Федерального агентства новостей, которое, по данным СМИ, входит в фабрику троллей, близкую к бизнесмену Евгению Пригожину. Ранее Facebook, Twitter и YouTube заблокировали учетные записи USA Really по обвинениям в подозрительной активности. Малькевич в ответ обвинил США в цензуре и нарушении свободы слова.