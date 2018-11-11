Польша празднует 100 лет восстановления независимости

В воскресенье 11 ноября Польша отмечает 100 лет независимости. Основные торжества проходят в Варшаве.

Правящая партия "Право и справедливость" отмечает праздник отдельно от оппозиции, в соборе Божьего провидения в Варшаве. В нем собрались президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский. Анджей Дуда во время мессы зажег свечу, подаренную Варшаве в 1867 году папой Пием IX, якобы с желанием "зажечь её, когда Польша уже будет свободной".

В Варшаву также прибыл глава Совета Европы, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. Он возложил цветы к памятнику Юзефа Пилсудского. Вместе с ним выступал его бывший соратник и лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына. Туск попросил оставить в стороне в этот день политические конфликты. В свою очередь Схетына упрекнул правительство в том, что оно отказывается работать вместе с Европейским союзом.

​Независимость Польши празднуют и за границей: в цвета польского флага подстветят знаменитые Пизанскую башню, египетские пирамиды, памятник Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро и неборскрёб Бурдж-Халифа в Дубае. В Киеве из свечек выложили герб Польши.

В годовщину независимости Польши также ежегодно проводится марш националистов в Варшаве. В последние годы он зачастую заканчивался столкновениями с полицией. В этом году мэр Варшавы запретила марш националистов, но суд позже отменил её решение. В итоге националисты согласились присоединиться к государственному маршу независимости. Но угроза инцидентов не исчезла, пишет польская газета "Выборча".

11 ноября 1918 года маршал Юзеф Пилсудский, лидер движения за независимость Польши во время Первой мировой войны, прибыл в Варшаву и объявил о независимости страны.