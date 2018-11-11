СМИ сообщили об очередном российском шпионе в Австрии

В Австрии раскрыли еще одного российского шпиона. Это сотрудник австрийского Федерального ведомства по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

По данным газеты, подозреваемый имел доступ к секретным данным и передавал их кураторам в России. Имя предполагаемого шпиона не называется. Ему грозит до десяти лет лишения свободы за разглашение гостайны. Москва пока не прокомментировала эту информацию.

Ранее стало известно, что в шпионаже на Россию обвиняется отставной полковник австрийской армии. Якобы с конца 1990-х годов он передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. За 20 лет сотрудничества с Москвой он получил около трехсот тысяч евро. Обвиняемый уже дал признательные показания. Из-за этого инцидента министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию. Москва отвергла обвинения и выразила протест послу Австрии.