В Египте археологи впервые обнаружили мумии жуков

Археологи обнаружили в Египте десятки мумифицированных кошек, кобр и аллигаторов, а также впервые в истории нашли мумии жуков-скарабеев. Находка, возраст которой может достигать 6 тысяч лет, располагается в некрополе Саккара под Каиром. Об этом сообщает The Guardian.

Около 200 мумифицированных жуков — уникальное захоронение, заявил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Скарабеи находились в двух каменных коробах, похожих на крошечные саркофаги. В одном из них жуки были выложены в несколько слоев. В другом располагались два крупных скарабея, завернутые в ткань. Эти насекомые почитались древними египтянами в качестве символа счастья, удачи и благополучия.

Вместе с животными и насекомыми в гробнице найдены позолоченные статуи кошек и бронзовое изваяние древнеегипетской богини кошек Бастет. В ходе поисков из-под земли извлечены свыше тысячи амулетов.