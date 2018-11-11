На выборах главы Хакасии Валентин Коновалов набирает около 60 процентов

Кандидат от КПРФ на выборах главы Республики Хакасия Валентин Коновалов заявил, что в случае своей победы будет формировать региональное правительство на конкурсной основе. Согласно сведениям на онлайн-табло ЦИК, Коновалов после обработки 81 процента протоколов набирает 58 процентов голосов. Для победы ему необходимо получить более половины голосов избирателей, пришедших на участвки.

Второй тур выборов главы республики состоялся в воскресенье в Хакасии, спустя почти два месяца после первого тура. Тогда, 9 сентября, кандидат партии "Единая Россия" Виктор Зимин, уступил кандидату от КПРФ Виктору Коновалову с разницей в 12 процентов.

Второй тур был назначен на 23 сентября, но за два дня до этого Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Позднее свои кандидатуры сняли другие участники первого тура Андрей Филягин ("Справедливая Россия") и Александр Мяхар (Партия роста). После нескольких переносов второй тур был назначен на 11 ноября.