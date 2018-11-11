В Париже западные лидеры отметили параллели с 1930-ми годами

Канцлер Германии Ангела Меркель предеупредила об опасности возврата к национализму. Выступая на Парижском форуме мира, она призвала к мирному решению военных конфликтов. Первая мировая война продемонстрировала, "куда может привести национальное самоуправство и военная заносчивость", заявила Ангела Меркель 11 ноября, выступая на в Париже в день памятных торжеств, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

Канцлер Германии призвала к поиску политического решения конфликта в Сирии и прекращению кровопролития в Йемене, где, по её словам, возможно, разыгрывается одна из самых тяжёлых гуманитарных катастроф. ​

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на форуме, также предостерег от распространения национализма, который, по его словам, может открыть перед Европой эпоху, подобную 1930-м годам, в конце которых была развязана Вторая мировая войны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш тоже отметил параллели, которые усматриваются между некоторыми событиями нынешнего времени и начала XX века, а также с 1930-ми годами. Глава ООН предостерёг от вероятности возникновения непредвиденной цепи событий".