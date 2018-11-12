Роскосмос к концу 2019 года откажетсяя от ракеты "Союз-ФГ"

Роскосмос в конце 2019 года. прекратит эксплуатацию ракеты-носителя "Союз-ФГ" в конце 2019 года. С января 2020 года космический корабль "Союз МС" будет летать на ракете-носителе "Союз-2.1.а". Об этом написал в твиттере глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он также сообщил, что 2022 году планируется начало летных испытаний ракеты среднего класса "Союз-5" в беспилотном варианте, с 2023 года — с новым пилотируемым кораблем "Федерация". Пуски будут осуществляться с космодрома Байконур.

11 октября ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-10", на борту которого находился экипаж из двух человек, потерпела крушение во время пуска с космодрома Байконур. Экипаж сумел эвакуироваться и не пострадал. Причиной аварии стала нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней.