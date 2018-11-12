В секторе Газа погибли 6 палестинцев и один израильский военный

Шестеро палестинцев и один израильский военный погибли в результате рейда армии обороны Израиля на юге сектора Газа.

Издание The Jerusalem Post уточняет, что среди погибших палестинцев один из ключевых командиров исламистской группировки ХАМАС. Детали операции не раскрываются.

В ответ на действия израильских военных палестинцы нанесли ракетные удары по Израилю. Три ракеты перехватила система противоракетной обороны "Железный купол".

Из-за обострения обстановки на границе с Газой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит во Францию. Он принимал там участие в торжествах в честь столетия окончания Первой мировой войны.