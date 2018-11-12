Покинувший Россию фигурант дела "Сети" подал в ЕСПЧ жалобу на пытки

Свидетель по делу сообщества "Сеть" Илья Капустин, покинувший Россию и попросивший политического убежища в Финляндии, подал в Европейский суд по правам человека жалобу на применение пыток и угрозы от российских спецслужб. Об этом сообщил "Медиазоне" адвокат Максим Никонов.

В заявлении в ЕСПЧ говорится, что власти нарушили несколько статей Конвенции о защите прав человека, в том числе право на личную неприкосновенность и запрет пыток.

Капустина задержали 25 января в Санкт-Петербурге. Его заковали в наручники, били электрошокером и требовали сообщить данные о его знакомых, угрожая, по его словам, "выбросить где-нибудь в лесу и переломать ноги". После пыток, утверждал Капустин, сотрудники ФСБ обыскали его дом и изъяли технику. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело о применении к нему пыток сотрудниками ФСБ. Суд не стал рассматривать жалобу на это решение.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.