Мэй намерена обвинить Россию в атаках на мировую безопасность

Британия "открыта для других отношений с Россией", однако Москва должна изменить курс и прекратить "атаки" против мировой безопасности и международных договоров. С такой речью собирается выступить премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в понедельник на ежегодном банкете у лорд-мэра лондонского Сити. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на черновой вариант выступления Мэй.

Мэй собирается заявить о том, что инцидент в Солсбери показал, насколько реальны угрозы для западных стран, сообщает агентство. Она намерена подчеркнуть, что Британия и ее союзники продемонстрировали единство в защите общих ценностей.

Годом ранее Мэй, выступая на аналогичном мероприятии, обвинила Кремль в том, что он ведет против Запада информационную войну, совершает кибератаки и вмешивается в выборы. Глава британского правительства раскритиковала Москву за аннексию Крыма и участие в войне на востоке Украины.

Тогда британский премьер отметила, что Москва недооценивает устойчивость западных политических систем. В то же время она выражала надежду, что Россия выберет "другой путь". Несколько месяцев спустя – в марте 2018 года – в английском Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Кремль в организации химической атаки с применением отравляющего вещества "Новичок".