Партию "АдГ" заподозрили в нелегальном финансировании

Правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) заподозрили в незаконном получении средств из-за рубежа, сообщают немецкие СМИ. Как утверждается, сопредседатель фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель получила около 130 тысяч евро на избирательную кампанию. Деньги перевела с июля по сентябрь прошлого года неназванная швейцарская фармакологическая компания. Об этом сообщают в своем расследовании медиакомпании WDR, NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung.

В Социал-демократической партии Германии выступили за отставку Вайдель в случае подтверждения изложенных подозрений. Сама она заявила, что вернула средства в апреле 2018 года после того, как узнала об их нелегальном происхождении.

Законы ФРГ признают незаконными подобные "политические" пожертвования от лиц, которые не являются гражданами Германии. При этом все переводы свыше 50 тысяч евро должны быть обнародованы и зарегистрированы партиями в администрации бундестага.

Ранее правозащитники сообщали о еще двух случаях сомнительных денежных потоков из Швейцарии на счета АдГ. Эта партия в 2017 году прошла в бундестаг, набрав более 12 процентов голосов на выборах. Она присутствует в парламентах всех 16 федеральных земель Германии.