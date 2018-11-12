В Перми задержали предполагаемого автора чучела с фото Путина

Полицейские в Перми задержали предполагаемого автора чучела с изображением президента России Владимира Путина. По предварительным данным, автором перформанса может быть волонтер штаба Алексея Навального Александр Шабарчин.

Чучело появилось в воскресенье, 11 ноября на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ленина. На груди манекена был приклеен листок бумаги надписью "Военный преступник Пыня В.В. ", вместо лица - фото президента России Владимира Путина с надписью "Лжец".

Примерно через полчаса после появления чучела, к объекту приехал наряд полиции и Росгвардии. Чучело сотрудники полиции убрали. На месте они задержали секретаря регионального отделения Либертарианской партии России в Пермском крае Александра Котова.

"Я проходил мимо и решил снять манекен на видео, участия в акции не принимал", - сказал Котов корреспонденту "Радио Свобода".

К активисту подошёл сотрудник Росгвардии, сказал, что он якобы является организатором акции. После этого на него надели наручники. Вместе с Котовым задержали его 17-летнего знакомого. Вдвоем их доставили в отделение полиции по Ленинскому району Перми.

"У нас изъяли вещи, отпустили через четыре часа без составления протокола. Взяли объяснение, в котором я отказался от свидетельствования, ссылаясь на 51 статью Конституции. Видео они не изъяли, потому что не могли разблокировать мой мобильный телефон", - сказал Котов.

В пресс-службе краевого МВД рассказали, что полиция начала проверку. Силовики хотят установить имя автора и исполнителя объекта, а после этого решат, возбуждать ли дело.

В пермском штабе Алексея Навального "Радио Свобода" рассказали, что это была не штабная акция. Её мотивы и исполнение в штабе назвали "дурацкими".

В штабе Навального также рассказали, что видеодокументация акции появится на ютуб-канале "Гроза Перми". По данным активистов, к исполнителю акции вчера приходила полиция, но он им не открыл.

Ранее именно на этом канале появлялись видеодокументации политических акций Александра Шабарчина. 10 мая на канале появилось видео с акцией "Дай пять, если против Путина". Активист с одноименным плакатом просил горожан пожать ему руку, если они согласны с этим лозунгом. Видео набрало свыше 200 тысяч просмотров.

Впервые Шабарчин провел политический перформанс в апреле этого года. Он вышел на улицы с плакатом "Просигналь, если против Путина". Призыв был обращен к автомобилистам. Это видео набрало более двух миллионов просмотров на YouTube.

Александр Шабарчин не успел прокомментировать корреспонденту "Радио Свбода", является ли он автором и исполнителем объекта чучела с лицом Владимира Путина. Полицейские задержали его сегодня, 12 ноября, в подъезде его дома.

Сейчас Шабарчина везут в Верещагино, его родной город, чтобы передать в военкомат, как уклоняющегося от призыва на военную службу. Активист сообщил, что проходит медицинское обследование в пермской больнице, о чём своевременно известил военкомат.



В штабе Навального предполагают, что задержание и попытка принудительной отправки активиста в армию связаны с проведением вчерашней акции.