Пожары в Калифорнии: 31 погибший, сотни пропавших без вести

Число жертв масштабных пожаров в американском штате Калифорния составило не менее 31 человека, сообщает телеканал NBC. Свыше 200 местных жителей числятся пропавшими без вести. Более 250 тысяч человек покинули свои дома из-за стихии.

Большинство погибших обнаружено в окрестностях города Парадайс, который был практически полностью уничтожен огнем. Там проживало около 26 тысяч человек.

Огонь уничтожил 6 тысяч жилищ, в том числе 177 домов знаменитостей. Среди них — актер Джерард Батлер, который опубликовал фотографию своего сгоревшего дома в Малибу. В этом же районе сгорел и дом Ким Кардашьян: по ее словам, у нее был лишь час времени на сборы и выезд.

Благодаря перемене ветров в воскресенье огонь приутих, и теперь пожарным легче сдерживать его. Тем не менее, метеорологи указывают, что на обширных территориях штата все еще сохраняются идеальные условия для формирования огненного шторма.

Всего в штате зафиксировано 16 активных очагов возгорания. Американские власти назвали их одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В ряде округов объявлено чрезвычайное положение и "красный" уровень тревоги. Более 400 пожарных борются со стихией.