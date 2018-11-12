Отток капитала из России вырос в три раза по сравнению с прошлым годом

Чистый отток капитала из России в период с января по октябрь 2018 года вырос до 42,2 миллиардов долларов. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные обнародованы Банком России.

Согласно октябрьскому прогнозу Центробанка, отток капитала из России по итогам 2018 года при среднегодовой цене нефти 72 доллара за баррель ожидается на уровне 66 миллиардов долларов. Многие эксперты считают, что эта цифра занижена.

В то же время в понедельник стало известно, что количество россиян, которым временно закрыт выезд за рубеж из-за финансовых долгов, выросло до 6 миллионов человек, что на 60% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Такие цифры озвучил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов.

