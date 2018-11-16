"Человек не меняется. Меняется мир."

Во второй части этого выпуска: Преклонный возраст. Опыт старения. В разделе "Мои любимые пластинки" польский бард Станислав Гжешюк.

Начнем с современной музыки.

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Елена Холоденко: Nostri Temporis – украинский ансамбль «нашего времени». Основан в Киеве в 2007 году двумя композиторами: гобоистом Максимом Коломийцем и пианистом Алексеем Шмураком. Концертную деятельность ансамбль начал с антологии музыкального авангарда и модернизма. В 2010 году директором Nostri Temporis стал львовский композитор Богдан Сегин. С тех пор ансамбль – участник основных фестивалей современной музыки в Украине и за рубежом. За 11 лет ансамбль сыграл более полутысячи премьер: звучали произведения собственные, выдающихся композиторов нашего времени, а также – современные интерпретации классиков.

Максим Коломиец (композитор, гобоист): Ценность музыки – любой и хорошей в частности – в том, что она делает реальность интереснее. Ты находишь какие-то новые смыслы в своем существовании, потому что эта музыка рождается как бы вместе с тобой. Является ли наша музыка авангардом? По отношению к чему – это важный вопрос. Ксенакис или Лигети – это авангард? Люди, которые делали свежие для своего времени вещи, но вряд ли они бунтовали… Проблема Украины в том, что ортодоксальное общество тяжело принимает изменения, что-то новое, отличное от привычного. По моим наблюдениям, украинцам неинтересно жить. Ни на уровне быта, ни на уровне социальной, общественной жизни. И на концерты, и в театры им ходить неинтересно. Их запросы – очень земные: хорошая машина, комфортная квартира. Поэтому многие уезжают. Концерты – не просто релаксация в условиях войны, новостных лент или того, что сына нужно отвести в школу. Музыка дает ощущение многомерности реальности, важности и насыщенности того, что мы переживаем каждый день.

Ольга Жукова (виолончель): Всё зависит от произведения. Иногда нужно долго заниматься. Если вы любите то, чем вы занимаетесь, не нужно специального погружения. Вы просто включаетесь в это дело. Ансамбль Nostri Temporis дал мне колоссальный опыт.

Антон Жуков (контрабас) : Никто не поверит человеку, который будет писать как Моцарт. А кому поверят? Поверят искренности. Но искренность черпается из повседневности. Изначально нам хотелось заниматься чем-то новым, свежим, что было бы интересно нам самим. Люди без музыкального образования органично воспринимают новую современную музыку. А вот наличие музыкальной грамотности порождает настороженность, неприятие нашей музыки. Особенно у представителей старшего поколения… Новый язык музыки? Сложно говорить о том, что является современным или несовременным. Одно из мнений: более современным является исполнение старинной музыки на старинных инструментах, чем собственно эксперименты в авангардной музыке. Все является языком. Не так много тем, которые мы выражаем языком музыки. Любовь, ненависть… Человек не меняется – меняется мир вокруг. Очень сложно сейчас писать в стиле Бетховена, потому что действительность другая. При этом должна соблюдаться преемственность. Мы хотим быть искренними, хотим говорить на своем языке. Мои записи уже ставят в Консерватории. Но мне это не важно. Главное, что мне дал ансамбль: раскрепощение, отсутствие барьеров для самовыражения. Как в джазе: ты вышел на сцену – и ты такой, какой есть. Как говорил композитор Джачинто Шельси: что-то произошло сейчас – и это хорошо. А будет ли это через 100-200 лет, какая разница. Это не важно, как по мне.

Далее в программе:

Преклонный возраст. Опыт старения.

«Мои любимые пластинки». Польский бард, актёр, автор книги воспоминаний «Пять лет в концлагере» Станислав Гжешюк (1918-1963).