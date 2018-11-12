Сотрудница ФСИН пожаловалась на избиение старшими по званию

В Челябинске сотрудница Федеральной службы исполнения наказания пожаловалась на избиения со стороны своего начальства. Екатерина Шакурова записала видеообращение, в котором рассказала о том, что с 2012 года её трижды пытались незаконно уволить под разными предлогами.

По словам сотрудника ведомства, руководитель избивал её в присутствии вышестоящего начальства. Шакурова обратилась в правоохранительные органы. В отношении напавшего было заведено уголовное дело по факту побоев, однако потом оно было закрыто за отсутствием состава преступления.

Руководство Шакуровой неоднократно пыталось уволить её под разными предлогами, несмотря на то что она воспитывает двух малолетних детей.

Шакурова обратилась за помощью к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСИН России Геннадию Корниенко. Она попросила глав ведомств "разобраться в сложившейся ситуации".

В пресс-службе ФСИН сообщили, что заявления Шакуровой не соответствуют действительности.