В Калифорнии жертвами пожаров стали более сорока человек

Число погибших из-за лесных пожаров в Калифорнии достигло 44, сообщили американские власти. По меньшей мере 228 человек пропали без вести. Почти все погибшие из района города Парадайс на севере штата. Еще два человека были найдены мертвыми прибрежном городе Малибу.

Это наибольшее число жетв за всю историю пожаров в Калифорнии. Некоторые тела были найдены в автомобилях, которые были блокированы стремительно надвигающимся огнем. Четверть миллиона жителей штата вынуждены были покинуть свои дома.

Президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорния, где с 8 ноября продолжаются масштабные природные пожары, зоной крупного стихийного бедствия. Об этом он написал в твиттере вечером в понедельник, 12 ноября.

В Калифорнии сгорели сотни квадратных километров леса, разрушены тысячи домов. При этом побороть стихийное бедствие пока не удается. Тысячи пожарных пытаются локализовать пожар, бушующий к северу от столицы штата, Сакраменто. Он уничтожил уже около 6 600 зданий.

По прогнозам синоптиков, засушливая и ветреная погода, способствующая распространению огня, продержится ещё по меньшей мере сутки.