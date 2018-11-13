"Красный губернатор". В сети пишут о победе коммунистов на выборах в Хакасии

Губернаторские выборы в этом году в России растянулись уже не на один месяц.

Сначала,где-то раньше, а где-то позже были вторые туры; в Приморье, где выборы вообще переназначили, они ещё впереди.

В Хакасии случилась занятная история: перед вторым туром действующий губернатор Зимин снялся, а потом все потенциальные участники тоже отказались от второго тура. В итоге коммунист Валентин Коновалов остался один, и ему нужно было набрать 50% голосов.

И он это сделать смог.

Дмитрий Носов:

Триллер - "Выборы в Хакасии" завершился! Народ победил. Поздравляю Валентина Коновалова! Главное это команда, поэтому сейчас её надо грамотно сформировать!

Алексей Навальный:

Это здорово. Жители Хакасии утёрли-таки нос Путину и всем кремлёвским политтехнологам, в огромном количестве десантировавшимся в республике в последние месяцы.

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов избран губернатором, несмотря на весь трэш:

- после проигрыша в первом туре «единоросс» снялся, а затем и все остальные кандидаты-мурзилки тоже. Из-за этого выборы постоянно откладывались и Коновалов остался один в бюллетене.

- в республике была развернута агрессивная кампания «голосуй против» (по закону Коновалов должен был получить любое количество голосов, но голосов «за» него должно быть больше, чем «против».

- в эту кампанию подтянули буквально всю местную элиту: от спортсменов и чиновников до артистов.<...>

- агитацию за «против» вели прямо на избирательных участках в день голосования.

Тем не менее, не вышло. В Хакасии выступили фронтом против всех видов путинских элит: от кремлёвских жуликов, до местных селебрити-подпевал.

Поздравляю и Валентина Коновалова, и Хакасию и всех нас.

Сразу скажу: наплевать, что Коновалов коммунист. Главное, что он выступил против Путина с «Единой Россией» и победил. Нам с вами важно, чтобы монополии одной партии не было.

Нас не пускают на выборы? Ну пусть хоть коммунисты и ЛДПР с «Едром» бодаются как могут. Чаще всего это постановочное противостояние, но здесь было настоящим и власть проиграла.

А вся страна выиграла.

Леонид Волков:

Удивительно приятно в Хакасии сегодня надавали по щам сразу

- Путину с его губернатором-назначенцем,

- Памфиловой с ее честными комиссиями, агитировавшими прямо на участках,

- Кириенко с его хитрым схематозом со снятием всех кандидатов

Всех разом в лужу носом натыкали, молодцы!

Владислав Жуковский:

В Хакасии после обработки 100% бюллетеней победил оппозиционный кандидат Коновалов... Кремлю не помогла даже клоунада со снятием ВСЕХ кандидатов со второго тура выборов, выливание заказных помоев на Коновалова по федеральным СМИ и попытка представить второй тур выборов нелегитимным и неполноценным. Повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, конфискация пенсионных накоплений, безудержный рост коммуналки и цен на продовольствие вбили последний гвоздь в гроб рейтинга виолончельной вертикали...

Население не повелось на агрессивную пропаганду зомбоящика и предельно чётко проголосовало против невменяемой, коррумпированной властной вертикали, круговой поруки, кумовства и вопиющей социальной несправедливости... Богатейший природными ресурсами регион находится в преддефолтном состоянии с озлобленным, обедневшим населением и коматозной экономикой...

Хакасия - яркий пример жертвы паразитического раздербанивания региона олигархами и клептоманами. Федеральные власти, Единая Россия и несменяемый с 2008г экс-губернатор Зимин с блеском довели регион до состояния социально-экономической катастрофы: нищета, аварийное жильё, разрушенная базовая технологическая инфраструктура и разруха соседствуют с запредельно высоким уровнем долговой нагрузки и массовым бегством подрастающего поколения, экономически активного населения и капиталов из региона...

Алексей Чадаев:

Если анализировать технологическую кампанию против Коновалова в Хакасии, то она была... стыдной. Волонтеры в форменных накидках, «общественность» из Москвы, махинации со снятиями спойлеров, агитация за кандидата «ничего», инфовойна - глазами избирателя создавала стойкое ощущение, что против пацана-коммуниста не «власть», достойная и уважаемая, пришедшая взять под контроль проблемный регион, а какие-то мутные жулики с дешёвыми цирковыми трюками. Власти как власти люди ни с одной из сторон не увидели. Этим и объясняется результат.

Аббас Галлямов:

Тот факт, что избиратель, голосовавший за Коновалова в сентябре, вновь проголосовал за него сейчас, наталкивает на мысль о том, что протестные настроения носят достаточно устойчивый характер. Это не спонтанный выплеск эмоций, это новая политическая реальность.

Евгений Ихлов:

И вот сейчас, когда Коновалов получил 57,5%, стало ясно какими же дураками были в не-к-ночи-будь-помянутой "справороссии" и в прости-господи "партии роста", когда по приказу Строгой Госпожи А.П. покорно снимали {своих кандидатов с хакасских выборов}: ведь сегодня уже одна из этих <недоразумений> партий могла с гордостью говорить о своей 40% поддержке...

Да и вообще, второй тур - это идеальный повод содержательно представить свою альтернативу: дескать, не нравится коммунист - идите в наши ряду конструктивного сопротивления...

Но ведь когда УВП "быть прикажет героем, У нас героем становится любой..."

Кирилл Рогов:

Что происходит? На предыдущих выборах кремлевский кандидат проиграл Коновалову в первом туре (44% у Коновалова против 32% у действующего губернатора Зимина). Во втором туре по указанию Москвы Зимин снял свою кандидатуру. Что должно было бы произойти в этом случае? Да, разумеется, победителем выборов должен был быть признан Коновалов. Судите сами: победителем второго тура мог стать один из двух, второй отказался. Кто победитель?

Но нет, московский штаб фальсификаций имени Памфиловой назначил новые выборы. В результате разных разменов и расчетов (по слухам, КПРФ отдали Хакасию в обмен на невыдвижение на новых выборах победителя выборов в Приморье Ищенко) сейчас на выборах в Хакассии единственный кандидат - победивший в предыдущих выборах в конкурентном состязании коммунист Коновалов. Легитимная победа Коновалова в прошлых выборах превращается в квази-легитимную победу во вторых.

Здесь, собственно, абсолютно прозрачны главные принципы системы. Главное - не фамилия того, кому достанется победа, Ищенко, Коновалов, Кожемяко, важно, что бы процедура была не-правовой (извращенно правовой) и неконкурентной. Важно, чтобы не было права и выбора(ов). Остальное неважно.

Борис Мышлявцев:

Федеральные СМИ и политологи обходят стороной правду: хакасская история это не столько про Путина и его рейтинг, сколько про Шойгу и его умение контролировать политические процессы законными способами (оказалось, что это умение не на высоте). Всем дано указание тему Шойгу в связи с хакасским разгромом не поднимать.

Связано ли все это с борьбой за "путинское наследство" и желанием министра поиграть в преемника, обладая всего 15%-м рейтингом? Возможно.

РБК немного задел тему Шойгу в интервью с Коноваловым. Коновалов заявил, что не будет организовывать для Шойгу развлечения и охоту. То есть, буквально указал министру и его людям на дверь. Такого с Шойгу не делал еще ни один губернатор. (Если не считать Кожемяко, который в резкой форме изгнал из приморской политики шойгуевца Пучкова).

Коновалов бросил вызов человеку, который является потенциальным преемником Путина... Сильно.

Впрочем, а видит ли сам Путин в своих преемниках Сергея Кужугетовича?

(Не удивительно, что глава соседней Тувы Шолбан Кара-оол до сих пор так и не поздравил коллегу с избранием, в обход всех возможных протоколов.)

Андрей Колядин:

Как я уже писал, в Хакасии продолжается уникальный социальный эксперимент - управление регионом персоной, выбранной народом, но не принятой Москвой.

Молодой, 30-летний коммунист Коновалов выиграл выборы в республике Хакасия, став законным и крайне легитимным руководителем региона.

Замечу, не смотря на юность, Валентин Коновалов несколько выбивается из перечня молодых технократов - у него нет никакого управленческого опыта, ни федерального, ни местного, нет связей, нет министерских знакомств. То есть парню придется действовать революционными методами: - Если вы не дадите нам много денег, то я выведу людей на улицу!!!

В республике-банкроте, которая управляется из федерального центра, этот метод может всерьез разнообразить жизнь населения и привнести в него много революционных праздников, митингов и ярких, запоминающихся мероприятий.

Если же Коновалов будет принят в сано’м небожителей третьего уровня (первый - ближайшее окружение вождя, второй - верховные слуги народа, третий - молодые и пожилые технократы, управляющие регионами), то для всех это будет обозначать, что появился новый социальный лифт, где не нужно прыгать со скалы в РАНГХИС, не нужно проходить Лидеров России, а достаточно лишь представлять интересы влиятельной в регионе партии и выиграть выборы. На волне протеста. Даже будучи политическим фриком и спойлером. С тобой все равно будут считаться.

Эту развилку придется пройти Хакасии, а вместе с ней и всей стране.

Константин Калачёв:

"Глава Хакасии Зимин считал возможным сдать регион-банкрот коммунисту Коновалову уже в первом туре. Но мы предложили затягивать КПРФ в ловушку постепенно, мы растянули интригу на два месяца. Мы изо всех сил изображали борьбу за никому не нужную депрессивную Хакасию. И вот ловушка захлопнулась. Это был хитрый план. За его успешную реализацию нам выдали почетную грамоту". (из интервью несуществующего сотрудника АП несуществующему телеграм-каналу)

Вадим Шумилин:

Хакасский результат выплеснул в интернет новый поток советов власти одуматься, смириться, перестать чесать левое ухо правой ногой и перейти к нормальным, конкурентным выборам. Это, мол, даст мирный выход народному пару, рекрутирует в систему самородков с мест и вообще — избавит Москву от изрядной доли нагрузки на державный мозг, и так перенапряженный.

Советчики (большинство — так точно) конечно же, лукавят. Говоря по-современному, даже троллят. Ибо знают наверняка, что разговаривают со стеной, как еврей из анекдота.

Нынешние правители России (а главное — верховный правитель) не верят в выборы. Не верят в самоуправление. Не верят в автоматику и кибернетику. Демократические процедуры в их глазах начисто лишены практического смысла. Это — набор условностей. Глупых, как все условности, и, как все условности, мешающих жить и работать. Ритуалы, которые приходится соблюдать внешне, но которые смешно принимать всерьез. Препятствия, которые надо обходить — можно с изяществом и остроумием, можно с ломом и нахрапистостью.

Нами правят люди с откровенно архаичным сознанием. Люди, убежденные, что обществом и государством XXI века не только можно, но и нужно управлять методами Николая Палкина. Что все многообразие экономических и социальных структур, интересов, отношений можно и нужно регулировать командирским свистком. Что все деньги должны собираться в государеву казну, и оттуда раздаваться по государеву же разумению. Что самый эффективный способ починить тротуар на конкретной улице — дать пинка из Кремля губернатору, чтобы губернатор лично контролировал процесс, пиная городничего в еженедельном режиме и указывая, где спрямить, а где выгнуть. Что лучший способ обеспечить экономический рост — посадить в зиндан неправильных купцов и отдать их промыслы правильным. Что лично губернатор региона должен рулить металлургическим комбинатом, подбирая контрагентов и монтируя газоочистку.

Эти люди своими руками разобрали тот механизм саморегуляции и самоуправления, который криво-косо, но уже складывался в России к началу нулевых. Но вот собрать его обратно они не хотят и не умеют.

Максимум, на что их хватит — это попытаться использовать ситуацию для того, чтобы дискредитировать выборы и самоуправление окончательно: смотрите, каких дурачков навыбирали, простофили вы, недотепы! Накушались своей демократии?

Закавыка в том, что система ручного управления (безраздельно царящая в России уже десяток с лишним лет, а с оговорками — и все полтора десятка) доказала публике много раз и продолжает доказывать в ежедневном режиме: ошибаться может не только миллион человек, но и один.

И особенно ярко это видно на примере как раз губернаторских назначений, сменивших реальные выборы еще в 2005-м. Тринадцатилетняя история президентских наместников словно имела своей целью убедить народ: отказ от демократии — вовсе не защита от дурака. Это отказ от такой защиты.

Похоже, многие уже убедились. А если остались упертые — им предстоит убедиться в скором времени.

Одно из первых интервью Коновалов дал "Ведомостям":

– Есть мнение, что это было голосование не за вас, а протестное голосование против власти. Вы согласны с этим?

– Такую позицию можно было обосновывать в первом туре. Но тогда я набрал уже 45%. Это было не протестное голосование, мы собрали своих сторонников уже в первом туре. И вчерашнее голосование подтвердило нашу позицию – мы увеличили количество людей, которые за нас проголосовали. Если в первом туре за меня проголосовали 71 500 избирателей, то сегодня это 101 500 избирателей. Наша команда смогла обеспечить результат лучше, чем Зимин получил в 2013 г., тогда он набрал 93 000 голосов, к тому же при более высокой явке.

– Почему для властей было так принципиально, чтобы вы не победили, что надо было устраивать такую кампанию?

– Это политическая борьба. Есть партии, есть разные интересы, есть политические взгляды. Партия, которая находится у власти, власть отдавать не хочет, за «Единой Россией» в регионе стоят определенные экономические, определенные силы. Но мы выиграли в этой борьбе при поддержке народа.

– Но вам, видимо, с этими силами тоже придется взаимодействовать?

– Безусловно, мы будем взаимодействовать со всеми. Демократические процедуры для того и введены, что большинством определяется победитель, руководство будет осуществляться всем регионом, и от идеологических различий придется отходить и управлять всей республикой.

Татьяна Бекетова:

Ну и что тут радоваться?? Хрен редьки не слаще. Мне КПРФ отвратительна.

Взгляды коммуниста Коновалова подтверждаются его сентябрьским интервью "Медузе":

— Сталин — это был великий государственный деятель. Взял с сохой, а оставил с ядерной бомбой. Безусловно, как политик он совершал ошибки, и личность его надо оценивать в комплексе. Для меня злым гением он не является однозначно. Понимаю, что он допускал ошибки и не всегда признавал ошибки. Как, например, это делал Ленин. В этом плане он был не идеальный марксист.

— Миллионы репрессированных — это вы называете ошибкой?

— Любая ошибка государственного деятеля измеряется миллионами человеческих жизней. Возьмем Николая II. Он втянул страну в войну с огромным количеством жертв, при этом ничего для страны не сделал. Он достоин звания кровавого тирана. Но акцентируют внимание на Сталине. Да, при Сталине были ошибки и жертвы, но были и плоды трудов. А в данном случае мы имеем и огромные человеческие жертвы, и уничтоженное [правлением Николая II] государство.

Но вот что пишет Иван Преображенский в колонке для сайта "Немецкой волны":

Среди демократической оппозиции, как водится с 1990-х годов, идут споры о том, этично ли радоваться победе кандидата от КПРФ, пусть даже она произошла вопреки всем усилиям Кремля и благодаря торжеству демократических процедур. Глупее этих дискуссий, мне кажется, трудно что-то придумать.

Демократия не может быть только для "демократов" - она для всех, кто соблюдает установленные правила. Нынешние власти их нарушают, и именно поэтому либеральная часть общества находится к ним в оппозиции. Но тут-то все как на ладони - избиратели, вопреки беспрецедентному давлению, выбрали того, кто им мил. И российским либералам надо научиться, наконец, уважать выбор сограждан, а не высокомерно учить их "стандартам демократии", не сумев выиграть ни одной избирательной кампании масштаба Хакасии за последние десятилетия.

Алексей Мухин:

Хакасские выборы - свидететельствуют о том, что гражданское общество региона находится если не в состоянии раскола (как бы этого хотелось нашим оппозиционерам!), то "на негативе". Такую мысль высказал один из политологов и констатировал, что выборы в регионе прошли "грязно".

Оставим на его совести этот тезис, отметим лишь то, что хакасское общество действительно было дезориентировано и даже "оглушено" политтехнологическими усилиями со всех сторон. Лучшим вариантом было бы - взять тайм аут, чтобы осмотреться и сделать взвешенный выбор. Региону жить со своим главой несколько лет и он должен обладать необходимыми компетенциями.

Есть ли такие компетенции у Коновалова? Сомневаюсь. Впрочем, решать жителям республики.

Виктор Потуремский:

Главный вопрос, что дальше? Регион банкрот. С трудом представляю разговор нового главы с крупным бизнесом.

Екатерина Винокурова:

И опять же вот вы все такие «не имеет серьезного опыта» Коновалов.

А у Дюмина и Миронова был офигенный опыт управления?

А у мальчиков Артюхова и Алиханова?

И ни-че-го. Руководят.

Опять же, сравните вот Коновалова и телочку Глацких. У телочки по жизни - да, золотая медаль в юношестве. Далее папа олигарх(есть слух что и любовник тоже олигаршатина уральского пошиба), все. Ноль.

А парень - учился, работал юристом, печатался в газете. Пахал, как мог. Семья нормальная, не обжирающаяся черной икрой, без гостендеров, как у телки Глацких. Депутат горсовета. Видно что лез из кожи вон, старался сделать себя сам.

В отличие от телочки, умеет говорить на русском и пользоваться телефоном.

Конечно, будут голосовать за таких. Конечно, таких будет все больше.

Причем, дети, Коноваловых будет тем больше, чем больше папки-олигархи трудоустроят телочек Глацких к единороссам.

Так что, ура, свободная Хакасия!

Анатолий Несмиян:

У избранного губернатора Хакасии по сути нет команды, уже сейчас прокремлевские СМИ в предельно уничижительной форме начинают комментировать фигуру Коновалова, местные власти готовятся ограничить до предела его возможности, запретив назначение заместителей губернатора без согласия регионального "парламента", который продолжает находиться под контролем кремлевских ставленников. Работать ему не дадут - ясно уже сейчас. Кроме того, губернатор, несмотря на значимость поста, в путинской России - лицо несамостоятельное, фактически - проводник вышестоящих решений и только. Для дотационных регионов крючок, на котором висят губернаторы - дотации из федерального бюджета. Рыпнешься - не получишь ничего, а неизбежный обвал показателей сразу станет поводом для кадровых решений сверху. В этом плане пространства для маневра у самостоятельного руководителя региона нет.

Что в таких условиях может предпринять "новый" протестный губернатор? Одно из двух - либо встраиваться в систему и начинать воровать, как и предыдущий, грабить население, послушно выполнять зверские распоряжения от вышестоящей братвы, либо уходить в короткую, но ожесточенную фронду, причем направленность этой фронды очевидна - региональный сепаратизм. Для России, которая сегодня и без того стоит на краю гибели, появление дополнительного фактора, разрушающего остатки ее устойчивости, может стать фатальным.





Наконец, смена губернатора означает и замену представителя региона в Совете Федерации. А это значит, что верхнюю палату парламента покинет сама Валентина Петренко.