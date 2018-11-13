Студия жены главы Росимущества получила господдержку на кино

Глава Росимущества и член попечительского совета Фонда кино Дмитрий Пристансков участвовал в принятии решений о государственной поддержке проектов студии своей жены, утверждает "Трансперенси Интернешнл - Россия". Это является конфликтом интересов, отмечают борцы с коррупцией.

В 2017 году Пристансков вошел в состав попечительского совета Фонда кино. В это время фонд поддержал проект "Энский Робинзон", который представила студия "2Д Целлулоид", соучредителем которой является жена чиновника Анна Пескова. Деньги были выделены на невозвратной основе. Пристансков участвовал в заседании попечительского совета, хотя явно был заинтересован в поддержке этого проекта, считают эксперты "Трансперенси Интернешнл".

В 2018 году глава Росимущества, по данным "Трансперенси Интернешнл", снова участвовал в заседании попечительского совета, где обсуждался новый проект студии его жены - фильм "Счастье мое". Картина также получила финансирование на безвозвратной основе. Сколько именно денег Фонд кино выделил на эти картины, на сайте организации не указывается.

Сам Пристансков заявляет, что избежал конфликта интересов. Он утверждает, что не принимал участие в голосовании на заседаниях попечительского совета Фонда кино по проектам жены.

Дмитрий Пристансков – юрист. Он начал карьеру в Санкт-Петербурге, где работал в прокуратуре, а затем в адвокатском бюро, одним из основателей которого является однокурсникВладимира Путина Николай Егоров. Пристансков представляет Росимущество в совете директоров киностудии им. Горького. С 2017 года входит в попечительский совет Фонда кино и в правительственный совет по развитию кинематографа.