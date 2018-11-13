Российская оппозиция представит в Вашингтоне "Список Путина"

Члены постоянного комитета Форума Свободной России представят в Вашингтоне так называемый "Список Путина" — перечень лиц, в отношении которых предлагается ввести санкции. Об этом говорится в пресс-релизе Форума. С этой целью ответственный секретарь организации Иван Тютрин, юрист Марк Фейгин и политик Андрей Сидельников проведут на этой неделе ряд встреч в различных американских ведомствах.

Опубликованный на сайте Форума документ содержит более 200 имен, распределенных по 12 категориям. Среди них — высшее российское руководство, главы отдельных ведомств и госкорпораций, близкие к Кремлю бизнесмены, родственники людей из "ближнего круга Владимира Путина", пропагандисты, "зарубежные агенты" России, а также представители сепаратистских образований, которые контролируются Москвой.

Все они, по мнению авторов "Списка", ответственны за действия, которые привели к нарушению российских законов и международного права, "убийству десятков тысяч граждан России и других стран", расцвету коррупции и изоляции страны.

Отмечается, что в дальнейшем этот список будет дополняться и уточняться.

Неделей ранее Госдепартамент США уведомил Конгресс о невыполнении Москвой условий для отказа Вашингтона от новых санкций. Это привело к запуску механизма рассмотрения второго пакета санкций. Первый пакет ограничений был введён в конце августа 2018 года как реакция США на отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Речь идет о нарушении Россией американского закона 1991 года о запрете на производство и распространение химического оружия.

Форум свободной России является независимой площадкой российской оппозиции. Согласно заявленной концепции, в рамках Форума обсуждаются актуальные проблемы российской и международной политики, а также сценарии выхода страны из политического, экономического и цивилизационного кризиса. Всего за период с марта 2016 года прошло пять Форумов. Все они были проведены в Вильнюсе. Очередной Форум состоится в литовской столице в декабре.