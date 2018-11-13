Спецслужбы Таджикистана арестовали 12 человек по подозрению в подготовке теракта на военной базе России в Душанбе. По данным следствия, ячейка террористической организации “Исламское государство” планировали нападения на проходную базы и школу для детей служащих Минобороны России в Душанбе. Что известно об этом деле?

Об аресте подозреваемых в подготовке теракта сообщила накануне Таджикская служба Радио Свобода. Подозреваемые планировали взорвать КПП военной базы, а перед этим — устроить взрыв в средней школе Минобороны в Душанбе, где обучаются дети военнослужащих.

Радио Свобода стали известны подробности допроса подозреваемых. Один из них объяснил готовящийся теракт участием российских войск в военной операции против “Исламского государства” в Сирии и притеснением мусульман в России.

Подозреваемые были задержаны 4 ноября. Первый заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Мансурджон Умаров рассказал, что за ними неделю вели наблюдение. В квартире были обнаружены взрывные устройства, подшипники, разрезанные гвозди и пульты для приведения взрывных устройств в действие.

По утверждению Умарова, члены группы были завербованы “Исламским государством” через интернет и принесли присягу онлайн.

В августе спецслужбы Таджикистана сообщили о нейтрализации подпольной ячейки запрещённой в стране Партии исламского возрождения Таджикистана, члены которой собирались совершить несколько терактов. Одной из их целей была 201-я российская военная база в Душанбе. Всех арестованных признали виновными в наёмничестве, организации деятельности экстремистской организации, незаконном пересечении государственной границы и терроризме. Двое лидеров группы были приговорены к 25 и 26 годам, остальные – к 7 годам лишения свободы.

Российская база в Таджикистане – крупнейшая за пределами страны. По условиям двустороннего соглашения, база будет размещаться в республике до 2042 года. На фоне активизации радикальных исламистов в республике, попытки нападения на базу или связанные с ней объекты могут продолжиться.