В США школьники снялись на фото с нацистским салютом. Ведется разбирательство

Фотография группы старшеклассников из школы Барабу в штате Висконсин, поднявших руки в нацистском приветствии, разошлась по сетям и привела к разбирательству в образовательном учреждении.

У одного из молодых людей в первом ряду пальцы на руке сложены в знак, который использует движение белых националистов.

Фото было сделано, как выясняется, прошлой весной.

11 ноября фотографию опубликовал в твиттере журналист Жюль Суздальцев с вопросом: "Если кто-нибудь в школе Барабу в Висконсине сможет объяснить мне, почему целый класс мальчиков зигует на школьном фото – будет здорово".

Фотография привлекла внимание многочисленных СМИ, и представитель руководства школьного округа Лори Мюллер выступила с завялением, что "фотография не отражает образовательных ценностей и принципов школьного округа Барабу. Округ предпримет все подобающие меры, включая юридические".

Родителям учеников школы было разослано письмо:

"Как вы, возможно, знаете, фотография, сделанная прошлой весной, получила распространение в социальных медиа. На ней ученики Барабу делают чрезвычайно неподобающий жест, который широко признан как ассоциирующийся с нетерпимостью, насилием и ненавистью.

Мы чрезвычайно обеспокоены снимком. Школьный округ и местные власти продолжают разбирательство, беседуя с причастными школьниками и их семьями, чтобы понять, как и почему фотография была сделана...

Ненависти нет места в школьном округе Барабу. Наши школы – это место, где приветствуются все люди – вне зависимости от их расы, цвета, верований, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, национального происхождения..."

Суздальцев, однако, опубликовал полученные им письма от учеников, в которых утверждалось, что в школе были часты случаи обыденного расизма, гомофобии, и что школьное руководство практически не реагировало на них.

Отдельное внимание привлек юноша, который на фото стоит в стороне, не поднимая руки. Цитируются его слова:

"Меня зовут Джордан Блу. На фотографии я – крайний справа... Мне очевидно не по себе от того, что происходит. Я не мог уйти, потому что все заняло 5 секунд. Фотограф сказал сделать знак, но я знал, что это не в моих принципах салтовать чему то, во что я решительно не верю. Эти одноклассники запугивали меня с тех пор, как я пришел в среднюю школу, я мучился с этим всю свою жизнь, и ничего не изменилось... Запугивание. Незрелось. Восприятие всего как "шутки".

С заявлением выступил Мемориал "Освенцим" – организация, занимающаяся сохранением памяти о холокосте и музеем на месте бывшего нацистского лагеря смерти.

"Трудно найти слова. Именно поэтому каждый день мы так напряженно работаем, чтобы образовывать людей. Мы должны объяснить опасность подъема идеологии ненависти. Освенцим с его газовыми камерами был конечной точкой долгого процесса "нормализации" и приятия ненависти".

"Если студенты Барабу хотят узнать больше о том, что может быть результатом "нормализации" ненависти – а ненависть зашифрована в этом символе (нацистском приветствии – Прим.) – пожалуйста, посмотрите онлайн-уроки по истории Освенцима".