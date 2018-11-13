В Словакии впервые выдвинуто обвинение по делу о войне в Донбассе

В Словакии впервые гражданину страны предъявили обвинение по делу об участии в войне на востоке Украины, сообщает в понедельник полиция страны в своем фейсбуке.

По данным следствия, местный житель Марио, фамилия которого не раскрывается, воюет на стороне контролируемых Россией сепаратистов с июля 2015 года. Ему вменяется ведение боевых действий в "составе организованной вооруженной группы на территории другого государства". В случае возвращения на родину обвиняемому грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

В сентябре прошлого года Минобороны Украины указывало, что украинским войскам противостоят свыше 30 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч российских кадровых военнослужащих. По подсчетам военного ведомства, у сепаратистов и российских военных на вооружении имеется 650 танков, 1300 боевых бронированных машин, почти 500 стволов артиллерии, свыше 250 реактивных систем залпового огня, а также до 100 единиц зенитно-ракетных комплексов. По данным украинских властей и их западных партнеров, вооружения и боеприпасы завозятся в Донбасс из России.

Россия последовательно отрицает участие в войне на востоке Украины.