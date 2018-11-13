Алексей Навальный оплатил штраф по так называемому второму делу “Кировлеса”, из-за которого его не выпустили из России. Об этом он сообщил в своем блоге во вторник, 13 ноября. Ранее оппозиционер не смог вылететь из-за него на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своим жалобам на задержания.

Утром во вторник Навальный был задержан на пограничном контроле в московском аэропорту Домодедово, где у него на время забрали паспорт. Там ему выдали уведомление о запрете на выезд за границу на основании решения Управления Федеральной службы судебных приставов.

Изначально оппозиционер заявил, что у приставов нет к нему претензий. Позднее он признал, что на сайте ведомства указан исполнительный лист от 9 ноября на сумму 2 миллиона 163 тысячи рублей. По словам оппозиционера, это — штраф по приговору так называемого второго дела “Кировлеса”. Навальный был осужден за хищение имущество предприятия “Кировлес”, приговорён к пяти годам условного заключения и штрафу. Он утверждает, что процесс был политически мотивированным.

На оплату штрафа у должника в общем случае есть пять дней после получения постановления о возбуждении исполнительного производства. Только после этого приставы вправе ограничить его выезд за рубеж. Исполнительный документ на штраф Навального был выписан четыре дня назад.

Политик заявил, что оплатил штраф во вторник. Теперь он может покинуть страну и оказаться в Страсбурге. Там 15 числа Европейский суд по правам человека должен вынести финальное решение по иску Алексея Навального к российским властям.

Политик пожаловался на семь случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в 2012 — 2014 годах. В феврале 2017 года ЕСПЧ признал, что Россия нарушила статью о свободе собраний Европейской конвенции по правам человека и присудил политику 63.7 тысячи евро компенсации, но это решение было оспорено российским министерством юстиции.