ЕСПЧ рассмотрит жалобу жительницы Чечни, у которой отобрали детей

Европейский суд по правам человека направил правительству России вопросы по жалобе жительницы Чечни Луизы Тапаевой, у которой в 2015 родственники отобрали детей. В Страсбурге считают, что власти нарушили её право на семью. Об этом сообщает проект "Правовая инициатива".

ЕСПЧ также впервые поднял вопросы о дискриминации по гендерному признаку из-за системных нарушений прав женщин в регионе Северного Кавказа при судебных разбирательствах.

Тапаева требует вернуть четверых несовершеннолетних детей, которые родились у неё в браке с ее бывшем мужем. Супруг умер в 2015 году. После этого его отец забрал детей и препятствует любому общению матери с ними. Тапаева обратилась в местный суд, который в 2016 году встал на сторону отца мужа. В 2017 году, после обращения в Верховный суд Чеченской республики, городской суд встал на сторону Луизы и вынес решение, что в интересах детей жить с матерью. Однако, детей матери так и не вернули.

Ранее в подобных делах юристы уже указывали на то, что в Чечне и Ингушетии часто только сторона отца имеет право опеки над детьми при разводе родителей. Власти в республиках иногда молчаливо, иногда прямо поддерживают местные обычаи воспитания детей.

"Коммуникация ЕСПЧ говорит, что суд готов рассмотреть вопрос о системности нарушений прав женщин в регионе Северного Кавказа в контексте семейного права, так же как и дискриминационные нормы, которые фактически поддерживаются региональным и федеральным властями". - заявила адвокат Ольга Гнездилова.