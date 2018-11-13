Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела об убийстве советского певца Игоря Талькова. Об этом сообщает сайт ведомства. Музыкант был застрелен в октябре 91 года. По версии следствия, он был убит своим директором Валерием Шляфманом.

Следствие удовлетворило ходатайство вдовы музыканта Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей после смерти матери Талькова. После возобновления расследования вдова может ознакомиться с делом.

Игорь Тальков погиб в октябре 1991 года в ходе драки со стрельбой с участием многочисленных актеров эстрады во дворце спорта “Юбилейный” в Санкт-Петербурге.

Следствие обвинило в убийстве по неосторожности концертного директора Талькова Валерия Шляфмана (сейчас у него фамилия Высоцкий). Он к тому моменту репатриировался в Израиль.