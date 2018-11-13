Порошенко вручил Джемилеву Орден Свободы в день его 75-летия

Во вторник лидеру крымскотатарского народа и депутату Верховной Рады Мустафе Джемилеву исполняется 75 лет. Президент Украины Петр Порошенко лично поздравил Джемилева с юбилеем, вручил ему Орден Свободы и назвал "символом эпохи". Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Орден Свободы – государственная награда Украины. Она выдается за особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны, развитии демократии и защите конституционных прав человека.

Накануне Джемилев обратился с призывом о помощи детям крымчан, которых по политическим мотивам удерживают в России и на аннексированном полуострове. Он попросил направлять пожертвования с пометкой "Помощь детям крымских политзаключенных" на расчетный счет благотворительной организации "Фонд «Крым»", который опубликовал на своей странице.

В СССР Джемилев занимал диссидентскую позицию. За свою "антисоветскую" деятельность он провел за решеткой в общей сложности пятнадцать лет. Он семь раз представал перед судом.

После провозглашения независимости Украины Джемилев активно участвовал в политике. Он занимал должность председателя Меджлиса крымскотатарского народа с 1991 по 2013 годы. С 1998 года он был депутатом Верховной Рады пяти созывов.

В ходе аннексии Крыма Джемилев поддержал территориальную целостность Украины и не признал референдум о статусе полуострова. В апреле 2014 года при выезде за пределы Крыма ему вручили документ о пятилетнем запрете на въезд в Россию, в том числе на территорию аннексированного ею полуострова.

В январе 2016 года Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева. Российские власти объявили его в федеральный розыск, обвинив в трех преступлениях, связанных с терроризмом и подрывом основ государственной безопасности России. В ноябре 2018 года он был включен Москвой в санкционный список.

В сентябре 2018 года в интервью Би-би-си он заявил, что не думал, что "оккупация Крыма продлится так долго". В то же время Джемилев выразил уверенность, что "в конце концов Крым освободят".